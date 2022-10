Na ‘point of no return’ is er geen weg meer terug voor durfals tijdens Halloween-tocht

in herinnering In de tuin van de Dijkgaerd leeft Joke Vos nog overal: ‘Alle planten heeft ze er zelf ingezet’

KAATSHEUVEL – In de tuin van boerderij de Dijkgaerd aan de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel is de op 30 januari overleden Joke Vos in de ogen van haar man Ad nog overal aanwezig. Die tuin was hun gezamenlijke kunstwerk. Joke ontwierp alles en Ad legde het aan.

24 oktober