Na twee jaar is Straattheaterfestival Waalwijk terug, organisatie belooft meer spektakel

Met pneumatische stelten kun je spectaculaire sprongen maken. Met een beetje ‘geluk’ ben je op zondag 29 mei als toeschouwer zelf een onderdeel van Tac o Tac. Dan vindt in hartje Waalwijk tussen twaalf en vijf uur het straatfestival plaats. ,,Tac o Tac is een spektakelstuk”, zegt Mari van Gelder, die al jaar en dag het straattheater organiseert. ,,Zoiets hebben we nog nooit eerder gehad.”

Geen entreekosten

Er komen zo’n 20.000 mensen op het straatfestival af. ,,Dat is voor een ondernemer natuurlijk heel interessant,” zegt centrummanager Pleuni Bouwens. Een enkele middenstander zal ook in zijn nering vermaak bieden. Want het evenement draait om vermaak en levendigheid in de stad. Straattheater is een laagdrempelig podium en bereikbaar voor een breed publiek. Er kan op deze zondag gratis geparkeerd worden en er zijn geen entreekosten.

Twee jaar lang was het straattheaterfestival om de welbekende reden nagenoeg van de radar verdwenen. Van Gelder: ,,In het najaar van 2020 hebben we nog iets gedaan. Met kleine groepen, op anderhalve meter afstand. Vorig jaar is alles gecanceld.” In de regel wordt het festival in september gehouden. Aangezien corona nog rondwaart, is voor zekerheid gekozen en een datum in het voorjaar gepland.

Ruimer budget

De coronacrisis heeft er in de culturele sector behoorlijk ingehakt. Zo ook bij de artiesten die vermaak in de open lucht bieden. ,,Sommigen hebben hun knopen geteld, zijn wat anders gaan doen. Dus is het aanbod minder. Maar ons straattheater bestaat al 25 jaar. In al die jaren hebben we een heel goede naam opgebouwd. Artiesten willen heel graag optreden, bieden zichzelf aan. En zelf ken ik het wereldje goed. Dus weet ik waar je moet zijn om toch kwaliteit binnen te halen.” Over de 35 acts van dit jaar: ,,Het beste wat we ooit hebben binnengehaald. Te danken aan een ruimer budget.” Hoe ruim het budget nu dan precies is, geeft Van Gelder niet aan.

Overigens, het zijn niet allemaal professionals die in de Grotestraat, Stationsstraat, Raadhuisplein en winkelcentrum de Els optreden. Van Gelder: ,,Verschillende culturele instellingen uit onze gemeente zijn er ook bij. Denk aan Kunstencentrum Waalwijk, Djemm!, De Notenkrakers.”