Na wéér een ongeluk roep om nóg sneller maatregelen op kruising in Haarsteeg

‘Gratis drank-debacle’ in Waalwijk dwingt EventCoin tot snel handelen: ‘Het mag niet nog een keer mis gaan’

WAALWIJK - Hoe kon het zo gruwelijk mis gaan met het betalingssysteem EventCoin bij Muziekfeest op het Plein in Waalwijk? Software Society, het bedrijf achter de app, denkt de oorzaak al te weten. Maar het wil er eerst nog een andere partij naar laten kijken. ,,Als het is wat we denken, is het redelijk eenvoudig op te lossen", aldus directeur Dennis Münninghoff.

20 juni