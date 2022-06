Nico Tuk heeft vrienden in heel Europa dankzij zijn MGB: ‘Iemand gaf me zelfs zijn garagesleutel mee’

,,Ik ben vaak naar Engeland geweest en heb daar meerdere autojumbles bijgewoond”, zegt Tuk. ,,De meest indrukwekkende was de Autojumble in Bealieu. Het was de grootste van de wereld en vond plaats in een prachtig kasteel.” Dat was voor Tuk de reden om de show naar Nederland te halen. Ondertussen is het een jaarlijks evenement geworden en is het een groot succes.



Dat Nico Tuk ooit in een MGB zou rijden was niet vanzelfsprekend. ,,Mijn vrouw had een Opel Corsa, maar reed daar eigenlijk niet zo veel in”, zegt de autoverzamelaar. ,,We wilden een nieuwe auto halen en het liefst eentje die zijn waarde blijft houden.” Uiteindelijk kwamen ze uit bij een MGB. ,,Ik vond het echt een mooie auto en kende hem al van meerdere auto-evenementen in Nederland en Engeland.”