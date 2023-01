Niels Aussems vangt bot met ‘lobby’: geen gemeentelijk ombudsman in Waalwijk

De open sollicitatie van Aussems was opvallend. Hij is oprichter van partij Sociaal Lokaal, die één raadszetel binnensleepte. Aussems ging om gezondheidsredenen zelf niet in de raad. Monique Schilders nam z'n plek in. Aussems bleef zich wel roeren, met vaak forse kritiek op de gemeente. Schilders nam daar afstand van. Het leidde tot een breuk, en het einde van Sociaal Lokaal. Schilders ging onder de naam Waalwijk in Beweging verder.