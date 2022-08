Niet overal in de regio is het even droog, maar de zorg over de gevolgen is groot

Op papier is het behoorlijk hopeloos. Bij het KNMI houden ze van dag tot dag de droogtemonitor bij. En in de bijbehorende grafiek is 2022 toepasselijk in het zwart aangegeven. Nee, zo erg als in recordjaar 1976 is dit jaar nog niet, maar we zitten inmiddels al wel ruim boven de 5 procent droogste jaren en we benaderen 2018.