Nieuw schoolcomplex komt in hart van Landgoed Driessen: ‘Bouw start in 2024'

Ook parkeer­plaat­sen in Waalwijkse straten kleuren groen: meer gras, minder asfalt

WAALWIJK - De Waalwijkse straten Mede, Geerde en Erve krijgen groene parkeerplaatsen met gras. De gemeente is tevreden over een proef met vier van dit soort vakken op het grote parkeerterrein aan de Taxandriaweg. Deze groene parkeerplaatsen moeten straks op steeds meer plekken in Waalwijk te zien zijn.

25 mei