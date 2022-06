Nieuwe eigenaar is vooral verliefd op Fort Hedikhuizen; ‘Plan? Ik heb helemaal geen plan’

Politie ontdekt hennepkwe­ke­rij in Drunen: één aanhouding en huis moet op slot

DRUNEN - De politie heeft aan de Ganges in Drunen een hennepkwekerij ontdekt en geruimd. Er is een verdachte aangehouden. De gemeente is van plan om de woning tijdelijk te sluiten. De hennepkwekerij kwam in beeld na tips bij Meld Misdaad Anoniem.

13 juni