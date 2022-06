Nieuwe ploeg met vijf wethouders wacht pittige klus in Waalwijk: 'We gaan er alles voor doen’

‘Het mooiste is als mopperaars zeggen, ‘goed gedaan Kees’

VLIJMEN/NIEUWKUIJK - Twaalf jaar lang was er de dagelijkse gang naar het gemeentehuis in Vlijmen. Nu gaat hij bijna dagelijks naar een ander huis: z’n woning in aanbouw in Nieuwkuijk.

14 juni