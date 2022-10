Nieuwe school Veen komt op een nieuwe plek, in plan de Eng

Een paar strepen, daar houdt het voorlopig wel mee op bij kruising in Vlijmen

VLIJMEN - Een paar strepen op de weg om duidelijker te maken waar fietsers kunnen gaan staan om over te steken. Veel meer zit er op dit moment niet in op de kruising Mommersteeg- Wilhelminastraat- Achterstraat in Vlijmen.

19 oktober