Oekraïense musici spelen vanavond in De Leest: ook vluchtelingen uitgenodigd voor benefietconcert

WAALWIJK - Een gelegenheidstrio, samengesteld uit Oekraïense musici, geeft deze weken concerten ten gunste van hun thuisland. Woensdagavond traden ze op in Roosendaal. Vanavond, donderdag, staan ze op de planken van Theater De Leest in Waalwijk.

In Prayer voor Ukraine vragen drie Oekraïense musici op indringende, muzikale wijze tijdens een zesdaags tournee aandacht voor de toestand in hun land. De betrokken theaters doen belangeloos mee. De musici, waarvan er twee onlangs hun thuisland zijn ontvlucht, krijgen in ruil voor hun optreden wat geld om te leven. De rest van de opbrengst gaat naar giro 555.

2000 euro leverde het concert in Roosendaal woensdagavond op. Voor de voorstelling in Waalwijk zijn vooralsnog 150 kaarten verkocht. De Leest heeft bovendien zo'n veertig vluchtelingen uitgenodigd. ,,Oekraïners die sinds kort in deze regio worden opgevangen", zegt directeur Sander Knopper. Knopper verwacht een bijzondere avond. ,,Van het theater waar ze woensdag hebben gespeeld hoorde ik dat het mooie ontmoetingen heeft opgeleverd. Vluchtelingen nemen natuurlijk ook kinderen mee omdat ze geen oppas hebben.”

Solidariteit

Quote Als ze vanavond heavy metal hadden gebracht, waren we ook gekomen. Arie en Mady de Gruyter, bezoekers benefietconcert Arie en Mady de Gruyter waren woensdag, net als veel andere bezoekers, puur uit solidariteit naar het concert in Roosendaal gekomen. ,,Als ze vanavond heavy metal hadden gebracht, waren we ook gekomen.’’

Het echtpaar noemde het geweldig dat de musici het ondanks de emotionele lading van dit optreden toch een concert op hoog niveau wisten te geven. ,,Het moet erg emotioneel zijn om nu te musiceren. Maar waarschijnlijk verlies je jezelf in de muziek als je eenmaal bezig bent.’’

Mannen nog in Oekraïne

Een van de musici is sopraan Elena Kuzheleva. In Oekraïne treedt Elena met een trio op. Die twee mannen mogen op het moment Oekraïne niet uit omdat ze hun land moeten verdedigen. Elena regelde hier een gelegenheidstrio met de eveneens gevluchte violiste Myroslava Kotorovych uit Kiev en de in Duitsland wonende pianist Artem Yasynskyy. Deze pianist komt uit Donetsk waar zijn vader nog verblijft.

Het trio voert werken uit van bekende componisten uit de klassieke muziek en de opera. Na Waalwijk treden de musici op in Oosterhout, Panningen, Breda en Middelburg.