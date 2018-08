Olcay Gulsen veroordeelt relatie vader OG3NE met 20-jarige fan: 'Alles is verkeerd hieraan'

WAALWIJK - Olcay Gulsen steekt haar mening over de nieuwe relatie van Ricardo Vol, de vader van de OG3NE-zangeressen, niet onder stoelen of banken. De televisiepersoonlijkheid uit Waalwijk vindt het gevoelsmatig verkeerd dat Vol (55) een jaar na het overlijden van zijn vrouw een relatie heeft aangeknoopt met de 20-jarige Janine.

,,Ik gun die man absoluut geluk, maar ik vraag me af waarom dat moet met een meisje dat 35 jaar jonger is, die twintig jaar oud is en dus jonger dan zijn eigen drie dochters", zei Gulsen bij RTL Boulevard. Volgens haar is het leeftijdsverschil tussen de twee veel te groot. ,,En dan is ze ook nog eens een superfan. Alles is gewoon verkeerd hieraan."

'Een grote steun'

De meiden van OG3NE denken er heel anders over. Het doet hen zelfs 'enorm goed' dat hun vader weer verliefd is na het overlijden van hun moeder. ,,We hebben van dichtbij meegemaakt dat Janine een supergrote steun is, onze vader gelukkig en blij maakt, iets wat je als dochters natuurlijk het allerliefste wilt", laten de meiden weten.

Volgens Gulsen voelt echter 'iedereen aan dat dit verkeerd is'. ,,Ik zou niet willen dat mijn dochter van 20 met een man van 55 zou gaan. Dat zou ik niet oké vinden. Ik heb geen dochter, maar stel je voor dat ik die zou hebben.”

'Schaam je kapot'

Showbizzdeskundige Evert Santegoeds uit Helmond lijkt het met Gulsen eens te zijn. ,,We hebben de ouders van dat meisje nog niet gehoord, maar ik kan me voorstellen dat je voor je dochter van 20 iemand anders in gedachten hebt dan een weduwnaar van 55 met drie volwassen dochters die ouder zijn dan je eigen dochter“, zei hij later op de avond bij Shownieuws.

Op sociale media krijgt Gulsen er in elk geval flink van langs. ,,Soms kun je beter gewoon je mond houden. Wie ben jij om te oordelen of een relatie 'fout' is? Schaam je kapot", klinkt het onder meer.

Botkanker

De moeder van Lisa, Amy en Shelley overleed vorig jaar aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Isolde was ook de inspiratie voor het nummer Lights And Shadows, het liedje waarmee OG3NE Nederland vorig jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Het nummer is geschreven door Ricardo, die vaker muziek schrijft voor zijn dochters.

Vorige maand postte Vol nog een emotioneel bericht over Isolde: "Het zal nooit te bevatten zijn dat je er niet meer bent. Al die minuten, uren, weken en maanden zonder jou. Vandaag alweer een jaar en toch voelt het alsof het verleden week was, dat ik je voor de laatste keer kuste en vertelde ‘hoeveel ik van je hou en hoeveel ik je ga missen’. Het zal nooit anders zijn, maar ik probeer mezelf eraan te houden, alles uit het leven te halen, te leven voor het geluk. Maar wat mis ik je daarbij, mijn mooie, lieve Isolde."