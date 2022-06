OM weet zeker daders te hebben van ‘inbraak die heel Werkendam bezig hield’, maar bewijs ontbreekt

BREDA/WERKENDAM - ,,Ik ben ervan overtuigd dat deze verdachten betrokken zijn geweest bij de woninginbraak’’, zei officier van justitie Lucienne den Braber dinsdag in de rechtbank in Breda. Toch volgde geen strafeis tegen de twee mannen. Het wettig bewijs ontbreekt in haar ogen. ,,Met pijn in mijn hart rest maar één conclusie: deze twee heren vrijspreken.’’

Het gaat om de woninginbraak aan de Sportlaan in Werkendam, op 25 augustus vorig jaar. Daar werden een armband en een ring gestolen. Slechts voor de betrokkenheid van de derde verdachte is wel bewijs, vindt de officier. Tegen Damian P. eiste ze zeven maanden cel.

Volgens Den Braber is het hele dorp met de inbraak bezig geweest. ,,Heel Werkendam. Het heeft indruk gemaakt.’’ De inbraak gebeurde ook niet midden in de nacht, maar gewoon in de avond. Rond 20.15 uur. Toen renden de mannen, gekleed in trainingsbroeken en met een voetbal bij zich, ineens de woning uit, omdat de bewoners plots thuis kwamen. Dat werd opgenomen via de deurbelcamera en ook de buren gingen nog even achter de inbrekers aan.

Ervaring als bandiet

De inbrekers renden richting sporthal De Crosser en stapten daar in een Kia, die er vandoor spurtte. Via nummerplaatherkenning werden een uur en drie kwartier later drie verdachten van nu 24, 25 en 26 jaar oud gepakt in het Gelderse Gaanderen. Alle drie mannen met een stevig strafblad vol vermogensfeiten, diefstallen in gewonemensentaal. Er was wel kleding gewisseld, maar een deel van de kledingstukken uit de signalementen van de buurtbewoners en die te zien was op de camera, lag nog wel in de auto.

Ook hun houding in het proces getuigde van ervaring als bandiet. Zwijgrecht; en wachten tot het Openbaar Ministerie met keihard bewijs komt. En dat was dus voor twee verdachten niet aanwezig. De beelden en signalementen waren niet duidelijk genoeg en er werden geen vingerafdrukken of goede schoensporen gevonden.

Uitspraak 14 juni.