Onvrede Oudendijkers trekt aandacht van de politiek

Heusden zet zaken op een rij: Hoe verder met cultuur? ‘Ook wat een voetbal­club doet is cultuur’

VLIJMEN - Welke kant moet het op met ‘cultuur’ in Heusden? Zeker nu de gemeente flink gaat groeien, wil Heusden antwoord op die vraag. Belangrijk daarbij: ,,Cultuur is veel breder dan een hoogwaardig strijkorkestje, ook de voetbalclub in Vlijmen is cultuur.”

22 november