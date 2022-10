Ook Loon op Zand gaat betalen per container afval langs de weg, als het aan de gemeente ligt

Veel vragen over plan huisves­ting arbeidsmi­gran­ten Altena: ‘Waar komt het aantal van 400 vandaan?’

ALTENA - De politiek in Altena heeft nog veel vragen over de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Vooral als het gaat om het aantal van maximaal 400 te huisvesten arbeidsmigranten, verdeeld over enkele ‘grootschalige locaties’.

