Op de fiets langs verkooppunten van lokaal geproduceerd voedsel

DE LANGSTRAAT - Een fietstocht langs voedselstalletjes en een aantal kleine verkooppunten in Drunen, Vlijmen, Haarsteeg en Elshout. Wie daar zin in heeft, kan zaterdag 17 september meedoen aan een speciale fietstocht.

De tocht is georganiseerd door ‘Fietsen voor mijn eten’. Dit initiatief heeft in de regio Hart van Brabant een aantal kleine verkooppunten op een rij gezet, waar voedsel verkrijgbaar is dat lokaal en regionaal is geproduceerd.

Volgens de organisatoren zijn de prijzen op deze verkooppunten vaak lager dan in de winkel. ,,De producten die mensen er kunnen kopen, zijn meestal over korte afstanden getransporteerd. Het geld dat de consumenten er besteden, komt dus terecht in de lokale economie.”

Contant geld

Wie tijdens de tocht iets wil kopen in de stalletjes, wordt geadviseerd contact (munt)geld mee te nemen. De start van de tocht is om 10.30 uur bij Duinweg 19-23 in Drunen. Vervolgens gaat het via Vlijmen naar Haarsteeg en Elshout. Onderweg is een koffiestop.

De adressen van de verkooppunten staan op fietsenvoormijneten.nl. Binnen de gemeente Heusden zijn overigens meer verkooppunten dan die de deelnemers aan de tocht bezoeken. Zuivelboerderij De Kern aan de Overstortweg in Drunen houdt zaterdag open dag.