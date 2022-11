Opnieuw schapen gedood in Sprang-Capelle

Volgens Patrick Spierings, bestuurslid van ZLTO De Langstraat, is één schaap dinsdag gedood op hetzelfde perceel waar maandag elf schapen zijn gedood. Alle schapen die daar stonden zijn weggehaald. ,,Een andere schaap is in de sloot terechtgekomen en verdronken, de ander is gebeten door de wolf. Dit gebeurde op een ander perceel bij een andere schapenhouder, iets meer naar het westen toe.”

Al eerder schapen doodgebeten

Maandag werd in een weiland in de buurt van de Witte Dijk in Sprang-Capelle elf schapen doodgebeten. Daar bestaat ook het vermoeden dat een wolf verantwoordelijk was. De provincie had op dat moment ook al contact gehad met de getroffen schapenhouder.

,,Via BIJ12 is zo snel mogelijk een taxateur langs geweest om de situatie op te nemen en de schade te bepalen”, vertelde een woordvoerder van de provincie destijds. Er is dna afgenomen dat onderzocht gaat worden door Wageningen Universiteit. Over ongeveer een maand wordt uit de resultaten duidelijk of het om een wolf gaat.

Volledig scherm Foto van maandag, waar elf schapen werden gedood. © Erik Haverhals/Foto FPMB

Maatregelen treffen

,,Het is eigenlijk een logische conclusie die we allemaal wel trekken”, geeft Spierings antwoord op de vraag of het om dezelfde wolf gaat als afgelopen maandag. Maar met zekerheid kan hij het niet zeggen. ,,Nu is de wolf op een ander weiland gekomen. Dit blijft constant opletten voor iedereen. Dat is het belangrijkste voor mensen die schapen houden, dat ze moeten beseffen dat ze echt maatregelen moeten treffen.”

