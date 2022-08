Oud-wethouder en raadslid van Woudrichem Joost Kant overleden

GIESSEN - Sociaal bewogen en oog voor de mens en de samenleving. Zo was in het kort Joost Kant uit Giessen te typeren. Woensdag overleed hij. Kant was al geruime tijd ziek.

Joost Kant was 36 jaar actief voor de Partij van de Arbeid in de Woudrichemse politiek, eerst als raadslid en later als wethouder. Kant werd in 1945 in Rijswijk geboren in een sociaal bewogen gezin. Dat zal zeker bijgedragen hebben aan de manier waarop hij zich inzette voor de samenleving, ook naast zijn politieke functies.

Dichtbij de mensen staan

Kant bekleedde tal van functies bij het FNV en voorloper NVV en was onder andere voorzitter van de Giessense Mèrt. Kant wilde dichtbij de mensen staan, noemde zichzelf ook een mensenmens.

Zijn carrière in de gemeentepolitiek begon in1978 in de raad van Woudrichem. Na 21 jaar als raadslid werd hij wethouder. Een functie waar hij blij mee was. Tijdens zijn wethouderschap maakte Kant roerige tijden door. Hij kreeg te maken met een stevige oppositie van Gemeentebelangen en in het bijzonder van Almkerker Bas de Peuter. Tropenjaren zou hij ze later bij zijn vertrek noemen.

‘Laat Joost zijn karwei afmaken’

Dat vertrek kwam in 2006 toen hij om politieke redenen zijn wethouderszetel moest inleveren. Zijn partij viel bij de coalitievorming buiten de boot. De Peuter nam zijn plaats in. Met pijn in het hart moest hij afscheid nemen. Kant zag het als een dieptepunt in zijn politieke loopbaan. ,,Politiek was het mooiste wat er is”, zei hij in een interview.

De verkiezingsleus waarmee zijn partij de verkiezingen was ingegaan, ‘Laat Joost zijn karwei afmaken’ werd niet gehonoreerd. Het deed hem pijn, maar zei de politiek niet vaarwel. Als raadslid ging hij verder. In 2014 kwam daar een eind aan. Burgemeester Noordergraaf sprak waarderende woorden bij zijn afscheid: ,,U was echt van betekenis voor de gemeenschap waarbij het woord dienstbaarheid altijd bij u voorop stond.” Bij zijn afscheid kreeg Kant de erepenning van de gemeente Woudrichem. Eerder was hij al koninklijk onderscheiden.

Zijn plan

Begin dit jaar kwam Kant nog in het nieuws toen de gemeenteraad van Altena besloot in Andel een bustransferium aan te leggen. Iets waarvoor Kant zich jaren geleden al hard maakte, maar waarvoor destijds geen steun was. ,,Heel mooi, geweldig,” luidde zijn reactie.