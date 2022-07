Oude ambachten, kinderspelen en koren: het Anton Pieckfestijn in de zomer is schot in de roos

KAATSHEUVEL - Het Anton Pieckfestijn is verhuisd van de winter naar de zomer. Een uitstekende zet, want deze keer werkte het weer wél volop mee.

Met de platte kant van zijn zwiktang ramt Theo van Wezel razendsnel een spijkertje in een binnenzool die over een leest is getrokken. Daarna gaat de tang naar zijn mond voor het volgende nageltje.

Steevast krijgt de 78-jarige voormalig schoenmaker van kijkers te horen of hij weleens zo’n spijkertje heeft doorgeslikt. Nee dus. ,,Henk wel.” Henk Meijers kijkt toe. ,Maar die kwam er volgens hem weer verroest uit.”

Oude ambachten

Theo is van die vaklui die deze zaterdag en zondag tijdens het Anton Pieckfestijn in hartje Kaatsheuvel de oude ambachten weer even over het voetlicht brengen. ,,Vooral de Ketsheuvelsen vinden het prachtig.” Geen wonder, net als Van Wezel verdienden heel veel mensen in zijn dorp vroeger de kost met leest, teksen en leer. Hij klinkt een beetje weemoedig als hij naar zijn koffertje wijst met gereedschappen. ,,Van mijn vader gekregen, hij had een schoenfabriekske, toen ik op mijn 14de van de lts afkwam.”

Lees verder onder de foto waarom het Anton Pieckfestijn niet meer in december is.

Optreden van koor La Jeunesse tijdens het Anton Pieckfestijn.

Nostalgie naar het Anton Pieckfestijn dat in 2018 en 2019 werd gehouden, is er helemaal niet. Destijds gebeurde dat in december, na Sinterklaas om voor de middenstand wat meer leven in de brouwerij te brengen. Alleen de weergoden werkten niet mee: veel regen, een harde wind. De tweede editie was goed en wel afgelopen voordat die was begonnen.

Dus, zo werd geopperd, kunnen we dit niet naar juli verplaatsen, samen met de traditionele zomerbraderie en de Pasar Malam? Zo gezegd, zo gedaan: na twee uitstel vanwege corona is het zover. ,,We hebben toen ook besloten om oude ambachten, kinderspelen en koren erbij te betrekken”, zegt Hiddo Didden, een van de organisatoren.

Repertoire van Elvis Presley

De belangrijkste factor – het weer – zit mee. De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam. Die lokt verschillende bezoekers naar het kerkplein. Daar treedt het gezelligheidskoor Vitamine C op. Een letterlijk kleurrijk gezelschap, dat veel uit het repertoire van Elvis Presley zingt. ,,Maar we zijn begonnen met het Loonse volkslied”, zegt Henriëtte Cleijn. ,,Ja, ze bleven toch luisteren.”

Quote Als tegenwicht voor die oorlog bieden wij vermaak Iola en Andriy

Op datzelfde plein staan twee in het hagelwit geklede dames. Op hun hoofd prijkt een prachtige zwaan. Die twee passen prima bij de koren. ,,We zijn zwaan kleef aan”, zeggen Angelique Leenheers en Brigitte Timmers. ,,Tijdens het zingen nodigen we mensen uit om met ons te dansen. En als je verkleed bent, mag je net wat meer. Dus doen ze graag mee.”

Uitlaatklep voor emoties

50 meter verderop springtouwen vier meisjes, gekleed in het geel en blauw, ondersteund door aanstekelijke muziek uit Oekraïne. Daar komt een stukje acrobatiek bij kijken, geleerd bij circusschool Pinilotta in Tilburg. ,,Als tegenwicht voor die oorlog bieden wij vermaak”, zeggen Iola en Andriy.

Hij was circusartiest in de graanschuur van Europa. Voor hem is het ook een ‘uitlaatklep voor zijn emoties’. Met geld dat de bezoekers belangeloos doneren, worden circusattributen gekocht. Iola: ,,Als de oorlog voorbij is, brengen we die naar de circusschool waar Andriy zijn opleiding heeft gehad.”

Voor de piste speelt Sam Groenenberg (11) hits uit de sixties en de seventies op zijn akoestisch versterkte gitaar. Met zo veel flair dat heel wat muntjes in zijn pet worden gegooid. Een artiest in de dop. ,,Later wil ik met muziek mijn geld verdienen.”

Sam Groenenberg (11) uit Tilburg: een artiest in de dop.

Tristian uit Hattingen aan het koekhappen bij Jolanda.