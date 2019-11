Overvallen juwelier doet met blauw oog zijn verhaal: ‘Ze richtten een pistool op mijn hoofd en schoten’

Hans van Ooijen nieuwe Koning bij Sint Joris in Heesbeen

10:37 HEESBEEN - Hoofdman Hans van Ooijen is de nieuwe Koning van het Sint Joris gilde in Heesbeen. In herfstachtige omstandigheden en na 536 schoten wist hij zaterdag 2 november het laatste stukje van de houten vogel naar beneden te halen.