Pastoor Dieter Hedebouw verlaat parochie Wonderbare Moeder. Oud-kapelaan Van Overbeek volgt hem op

DRUNEN - Pastoor Dieter Hedebouw gaat parochie Wonderbare Moeder verlaten, om aan de slag te gaan als pastoor van de Heilige Willibrord in Deurne. Zijn opvolger wordt Harold van Overbeek uit Ommel, die eerder al kapelaan was in parochie Wonderbare Moeder.

Hedebouw heeft er ruim 12,5 jaar als pastoor in Drunen, Elshout, Heusden, Hedikhuizen en Herpt opzitten. Bisschop De Korte heeft hem per 1 juli benoemd in Deurne, de officiële installatie is op zondag 4 september.

Hedebouw neemt in het laatste weekend van juni afscheid van de parochianen van Wonderbare Moeder , waarna een week later Van Overbeek richting Drunen komt. Zijn plechtige installatie als pastoor is op zondag 18 september.

Eerder kapelaan

Van Overbeek is geen onbekende voor parochie Wonderbare Moeder. Van 2002 tot 2011 was hij er al kapelaan. De afgelopen tien jaar diende hij als kapelaan in de Fransiscusparochie in de Brabants Peel. Zijn woonplaats Ommel is net als Elshout een Mariabedevaartsoord.

Voor Hedebouw richting Heusden kwam, werkte hij in de parochies van Best en van Son en Breugel.