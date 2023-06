Persoon raakt lichtgewond bij aanrijding in Sprang-Capelle

Beiaardier mag Tilburgse kerktoren weer in, maar pas na waslijst aan ingrepen: ‘Ik ben straks haast een alpinist’

TILBURG - Doorgeslagen regelzucht. Zo leest de lijst met aanpassingen die nodig zijn zodat de beiaardier de Tilburgse kerktoren weer in mag. Kaarsjes aansteken is dan uit de boze, hij moet een klimharnas aan en er komt een alarmknop (met sirene en zwaailicht). Of is het zo gek niet?