Plan woningbouw aan rand vesting Woudrichem krijgt nog niet alle handen op elkaar

Hoewel het niet de bedoeling was nu al een voorkeur voor een variant uit te spreken, kwam toch wel naar voren dat de variant waarvoor de ontwikkelaars Bazalt Wonen en Tankens Projectontwikkeling, kiezen (‘Meebewegen met het water’), de voorkeur heeft van meerdere fracties. De wethouder beloofde dit in het college te gaan bespreken.

Kritische vragen

Het meest kritisch was wel Anne Duizer (CU). Hij vindt dat met deze verkenning verwachtingen worden gewekt die niet haalbaar zijn. Daarbij doelde hij onder meer op het feit dat ook het aangrenzende bedrijf van De Klerk in de verkenning is meegenomen. Terwijl het bedrijf niet bij de planvorming betrokken is geweest. En dat is niet chique, gaven ook andere fracties aan. Volgens Duizer wordt de doorkijk naar de vesting in zijn visie door het plan verstoord.