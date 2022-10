Poes wordt gered door brandweer in Waalwijk

Bij taalonder­wijs is spreekvaar­dig­heid onderge­scho­ven kindje, deze docenten willen dat veranderen

DRUNEN/VEGHEL - Duits praten tijdens de lessen is nog altijd een ondergeschoven kindje. En dat is vreemd: spreken is hét communicatiemiddel bij uitstek. Met spreekkaarten willen de docenten Elles Tönnissen en Daphne Kennis een cultuuromslag maken.

21 oktober