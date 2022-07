Politie heeft handen vol aan verwarde vrouw die A59 bij Waspik oversteekt.

Brug Oude Maasje gaat tijdelijk dicht, maar wel speciale oversteek voor fietsers

SPRANG-CAPELLE - De brug Oude Maasje over het Zuiderkanaal bij Sprang-Capelle is vanaf maandag tot en met 26 augustus afgesloten in verband met groot onderhoud. Speciaal voor schoolgaande fietsers wordt tijdelijk een pontonbrug ingezet.

3 juli