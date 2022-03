Pro3 en VVD Loon op Zand vragen hertelling aan: is restzetel echt voor het CDA?

Trappen maar! Waalwijk stapt op de fiets om petflesjes te versnippe­ren tot bouwstof voor een kroonluch­ter

WAALWIJK - De landelijke opschoondag grijpen ze zaterdag in de bibliotheek in Waalwijk aan voor een bijzonder project: een petlamp-kroonluchter maken van vermalen petflesjes. In het najaar krijgt die een prominente plek ergens in Waalwijk.

19 maart