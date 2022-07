Protest tegen gaswinning Kaatsheuvel: zijn zorgen terecht of kunnen we inderdaad zonder risico water tappen?

Frituurpan vliegt in brand terwijl bewoners Waalwijk weg zijn: brandweer slaat keukenraam in

WAALWIJK - In Waalwijk is zondagmiddag rond 13.00 uur een brand ontstaan in een woning aan de Madeliefstraat doordat een frituurpan vlam vatte. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buren waarschuwden de brandweer omdat ze rook uit de woning zagen komen.

