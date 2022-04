Quadrijder laat voertuig achter na achtervolging door Waalwijk

Oorlog in Oekraïne laat Olena niet los: hulp aan zwaar getroffen volk als levensmis­sie

WASPIK - De oorlog in haar geboorteland Oekraïne grijpt Olena Damen nog altijd naar de keel. Ze is blij dat haar zus en kinderen nu bij haar in Waspik zijn. Het geeft Olena en man Nicky extra energie om spullen voor Oekraïne in te blijven zamelen. ,,We gaan door tot de oorlog stopt.”

17 april