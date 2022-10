Raad Loon op Zand gaat akkoord met bouwplan Hendrikstraat, maar is ook kritisch: ‘Niet goed naar burgers geluisterd’

Meevaller voor Loon op Zand: meer geld van het Rijk en veel bezoek levert fiks wat toeristen­be­las­ting op

KAATSHEUVEL - Ook Loon op Zand kan de komende jaren rekenen op extra geld van het Rijk. Een meevaller want de gemeente was juist bang minder te krijgen. Loon op Zand wil de komende jaren investeren in de eigen organisatie.

9 oktober