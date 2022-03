Rechtbank heeft voorlopig geen tijd: Oost-Europese inbrekersbende tijdelijk vrij

Henno Timmermans bereid invloed aan te wenden om stoken Veen te stoppen: applaus valt hem ten deel

ALTENA - Henno Timmermans, lijsttrekker van de Vrije Volkspartij Altena VVA), is bereid zijn invloed in Veen aan te wenden om de jaarwisseling daar anders te gaan vieren en het stoken te stoppen. Hij zei dat tijdens het lijsttrekkersdebat in Almkerk.

13 maart