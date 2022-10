Regio Tilburg-Waalwijk is voor vierde keer op rij dé logistieke hotspot van Nederland: Brabant scoort sowieso hoog

WAALWIJK/TILBURG - De regio Tilburg-Waalwijk is voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot de logistieke hotspot nummer één van Nederland. De top drie bestaat overigens opvallend genoeg louter uit Brabantse regio's.

Tilburg-Waalwijk zit stevig op de logistieke troon. Bij de jaarlijkse verkiezing, een initiatief van mediaplatform logistiek.nl, komt deze regio weer als beste uit de bus. Ze krijgt veruit de meeste stemmen van logistieke experts, bijvoorbeeld als het gaat om de slimme distributiecentra voor internetaankopen, duurzaamheid en medewerking van gemeenten.

Prominente rol in logistieke wereld

De plekken twee en drie zijn dit keer voor de regio Oss-Den Bosch-Veghel en West-Brabant. Brabant speelt duidelijk een prominente rol in de logistieke wereld. Nergens in het land staan zoveel distributiecentra als in deze provincie. Brabant telt ongeveer 13,4 miljoen vierkante meter aan logistieke ‘dozen’.

De eerste regio buiten Brabant is op plek vier van de ranglijst te vinden, en dat is Almere-Lelystad-Zeewolde. Jarenlang was Venlo-Venray dé logistieke hotspot van Nederland. Deze regio komt dit keer niet verder dan plek acht.

De betrokken partijen in het gebied Tilburg-Waalwijk zijn blij met de nieuwe uitverkiezing tot beste logistieke hotspot. Het is volgens hen het resultaat van een hechte samenwerking tussen ondernemingen, overheden en onderwijs in Midden-Brabant.