RKC Waalwijk hengelt 25-voudig Oranje-international binnen

Vakantie! Dakkoffers vinden gretig aftrek: ‘Anders zit iedereen zo opgepropt’

DEN BOSCH - De vakantiestroom komt nu echt op gang en dat merken ze in Den Bosch. Bij een bedrijf op De Rietvelden gaan dakkoffers als warme broodjes over de toonbank. ,,150 dakkoffers per dag is geen uitzondering.”