RKC Waalwijk voetbalt zondag in shirt Villa Pardoes: 10-jarige Lianne is trots op haar ontwerp

Altena heeft geen probleem met huisves­ting 132 arbeidsmi­gran­ten in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - De gemeente Altena wil kwekerij Ad Bouman aan de Kromme Nol in Wijk en Aalburg een vergunning voor tien jaar geven voor het huisvesten van 132 arbeidsmigranten, verdeeld over 66 woonunits. Het bedrijf is al lang bezig om hiervoor toestemming te krijgen. Voor het project is 700.000 euro subsidie ontvangen van het Rijk.

21 april