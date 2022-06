Run door RKC-stadion voor Frans en al die andere slachtoffers: sporten voor kankerbestrijding

Onzeker­heid troef, maar Hans Tanis ligt er niet wakker van. Inwoners Altena zijn wel duurder uit

ALTENA - De gemeente Altena is financieel gezond. ,,We hebben vlees op de botten”, om het wethouder Hans Tanis na te zeggen. Vorig jaar is meer dan een miljoen euro overgehouden. Dat zou eigenlijk niet moeten, maar het komt wel goed uit. Voor de komende jaren zijn er namelijk veel onzekerheden.

7 juni