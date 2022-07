Sabrina geeft droombaan als pilote op voor de zorg aan haar dochter Lotte (5): ‘Dan is werk maar werk’

In elke vezel van haar lijf voelde Sabrina Leijen (44) uit Waalwijk dat er iets mis was. Lotte, de derde dochter van Sabrina en haar man Jos Leijen (40), viel na haar geboorte steeds verder in gewicht af. De hielprik bevestigt dit gevoel: Cystic fibrosis, oftewel taaislijmziekte. Maar, zo zeggen de artsen, het eerste jaar zal dit zich waarschijnlijk nog niet uiten. Sabrina: ,,Twee maanden later lag Lotte in het ziekenhuis aan de zuurstof en sondevoeding.”