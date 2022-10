Sandra deed tot nu toe elke Wallenloop mee (al 39 keer): ‘Als ik ’em niet loop, moet ik wel dood zijn’

Heusden blijft erbij: één woning in ‘bijgebouw’ aan Akkerpad in Vlijmen is de grens

VLIJMEN - Heusden wil niet meewerken aan het opsplitsen van het pand Akkerpad 4 in Vlijmen in twee of drie woningen. Volgens de gemeente past zoiets totaal niet in de omgeving. Ze vindt dat het moet blijven bij één woning.

5 oktober