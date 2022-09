Scala aan verenigingen presenteert zich tijdens eerste Uitmarkt van Woudrichem

Toneel en muziek

Toneelgezelschap Yrros voert een stukje op. ,,We gaan weer hoppen in de vesting”, vertelt Lida Hagenaars net voor ze het toneel op gaat. ,,Dit is een mooi podium ons te laten zien. De mensen weten ons nu al te vinden. Het gaat echt snel.” Toneel wordt afgewisseld met muziek door Altena Musica en Popkoor Hugo, om maar enkele namen te noemen.

Vanochtend was het goed druk. De bedoeling was om het uit te proberen en het later uit te gaan bouwen

De stichting Poëzie Land van Altena heeft weer genoeg te bieden, vertelt Adrie Hogenhorst, om vervolgens uit eigen werk voor te dragen. ,,In januari is er Altena Poetry Slam waarbij men zelfgeschreven tekst kan voordragen.” Eerder al, in november, is er in samenwerking met de Vrienden van Kasteel Dussen een optreden van Toon Tellegen samen met Albert van Veenendaal.

Nieuw in Woudrichem

Tracy Kolkman woont nog niet zo lang in Woudrichem. ,,Dan is dit een mooie gelegenheid om te weten te komen wat er te doen is en inspiratie op te doen.” Nel Boer: ,,Het is een heel leuk initiatief. Mooi dat er zoveel medewerking is. Het ziet er goed uit en zeker voor herhaling vatbaar.” En Jan van Straten, voorzitter van de commissie, is hij tevreden? ,,Op zich voldoet het aan de verwachting. Vanochtend was het goed druk. De bedoeling was om het uit te proberen en het later uit te gaan bouwen.”