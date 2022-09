Sluiting woning na drugsvondst te ingrijpend? Gezin vindt van wel, maar rechter van niet

met video Meisje (5) zit klem in speeltoe­stel van Efteling-attractie Fabula

KAATSHEUVEL - Een meisje (5) is woensdagavond met haar hoofd klem komen te zitten in een speeltoestel bij de attractie Fabula in de Efteling. Ze is bevrijd door het Eftelingpersoneel en de brandweer.

25 augustus