Spanning stijgt rond naam multifunctionele accommodatie Almkerk

Sinter­klaas houdt van nieuw en gebruikt speelgoed

DRUNEN - Zuiniger met sintinkopen, daar is bij Top1Toys in Vlijmen niets van te merken. Toch zijn er ook klanten te vinden in de Vincentiuswinkel in Drunen, waar de voorraad gebruikt maar mooi speelgoed nog lang niet is uitgeput.

27 november