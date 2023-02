Spectaculaire slotfase helpt RKC aan thuiszege tegen Fortuna Sittard

Valentijns­dag: leuk, maar niet iedere restaurant­hou­der offert er z’n vrije dag voor op

WAALWIJK/HEUSDEN - De reserveringen voor Valentijnsdag stroomden binnen bij restaurants in Waalwijk, Heusden en Kaatsheuvel. Spontaan uit eten op de dag van de liefde blijkt dit jaar een hele opgave, want veel eetgelegenheden zitten vol. Of ze zijn dicht, want niet iedere restauranthouder offert de vrije dinsdag op!