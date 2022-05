Spontane schoonmaakactie Bjorn uit Kaatsheuvel bij met hakenkruizen bekladde bejaardencomplex

Xanne (19) kreeg kanker, maar gaat nu weer dansend door het leven: ‘Met passie kom je een rottijd door’

WAALWIJK - In 2019 wordt bij Xanne van Mierlo (19) een tumor ontdekt in haar buik. Een halfjaar later weer, deze keer kwaadaardig. Na verscheidene chemokuren en een operatie is de Waalwijkse genezen verklaard. Wat haar vooral heeft geholpen: dansen. ,,Daarvoor leef ik.”

