Sportclubs in Langstraat wacht vooralsnog geen barre financiële winter: ‘Die zonnepanelen helpen enorm’

COLUMN Wat steekt er achter het plotse vertrek van wethouder Bakker?

Het kán geen toeval zijn dat Ronald Bakker zijn wethouderschap in Waalwijk aan de wilgen hangt in de week dat zijn VVD zomaar de Haagse asieldeal had kunnen opblazen. Weet u nog dat hij in de Tweede Kamer wilde komen en dat dat niet lukte? Als het kabinet valt over de asieldeal, komen er verkiezingen. En kan hij het nog eens proberen. De asielkou is met het overstag gaan van de kamerleden nog niet uit de lucht; rebelse leden slijpen de messen voor het partijcongres.

12 november