Spreekwoorden vormen rode draad bij nieuwe route in Waalwijk: bijzondere wandeling in centrum

De 3,5 kilometer lange Spreekwoordenroute voert door het stadshart. Met gratis verstrekte routeboekjes gaan deelnemers op pad. Aan de hand van spreekwoorden worden ze door het centrum van Waalwijk geloodst. In het boekje staan allerlei wetenswaardigheden, en ruim twintig ‘doe-opdrachten'. Het is een familieroute, met speciale aandacht voor kinderen.Het initiatief sluit aan bij alle Waalwijkse inspanningen om de kennis van taal te vergroten.

De Spreekwoordenroute is ontwikkeld door Studio Spreekwoord, in opdracht van de gemeente Waalwijk, Waalwijk Taalrijk en RBT De Langstraat, in samenwerking met GO Waalwijk. Het routeboekje is gratis verkrijgbaar bij onder meer het toeristisch informatiepunt in het Schoenenkwartier, het gemeentehuis en de bibliotheken. Ook staat de Spreekwoordenroute vanaf 1 oktober op www.bezoekdelangstraat.nl