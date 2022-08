Sproeiverbod in het noorden van Brabant door te veel blauwalg in water

Het schap gebruikt water uit de Maas en het Maas-Waalkanaal om te voorkomen dat de sloten in de omgeving van het Land van Heusden en Altena droogvallen. In dat water komt al enkele weken blauwalg voor. Bij Wijk en Aalburg is de concentratie blauwalg nu zo groot dat het invoeren van water in het gebied maximaal wordt beperkt.

Ga niet pootjebaden

Blauwalg is een bacterie die zich vermeerdert in laagstaand, warm water en voor flinke gezondheidsklachten kan zorgen. Vanwege de grote hoeveelheid van de bacterie adviseert het schap het water niet te gebruiken om in pootje te baden of honden in te laten zwemmen.