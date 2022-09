Steile hellingen, honderden kilometers en twee valpartijen: Jun (7) fietst van Vlijmen naar Parijs

Een kind van zeven zo’n eind – dik 550 kilometer – af laten leggen, dan trek je toch even je wenkbrauwen op. Maar vader Willem-Jan was ervan overtuigd dat deze missie zou slagen. ,,Twee jaar geleden, in de tijd van corona, zijn we ook al op pad gegaan. Kwamen we tot aan de grens van België met Frankrijk. Toen was het zó heet, het was niet slim om door te gaan. We hebben ons door mijn ouders op laten halen.”