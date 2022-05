Stikstof maakt van Waalwijkse haven een zorgenkindje: ‘Het is verschrikkelijk dat alles stil ligt’

Horeca-man Dick Boers stort zich weer op nieuw avontuur in Waalwijk: ‘Ze mopperen hier wel eens. Maar daar is weinig reden voor’

WAALWIJK - Dick Boers stort zich op een nieuw horeca-avontuur in Waalwijk. Met grand-café Wijckers slaat hij weer een andere weg in. Het was een taaie tijd voor de horeca, maar Boers ziet volop kansen voor ‘zijn’ Waalwijk. ,,Bij één zonnestraal zitten alle terrassen hier vol.”

26 april