Stomdronken man (49) rijdt slingerend in Waalwijk, enorme alcoholwalm uit auto

Niet overal in de regio is het even droog, maar de zorg over de gevolgen is groot

TILBURG/WAALWIJK - Het jaar is tot nu toe weer kurkdroog. Wat is de impact daarvan op de natuur in de Langstraat en Altena? Het ene gebied is het andere niet, en de natuur kan ook best wat hebben, maar blij zijn ze niet bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

26 augustus