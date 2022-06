Straks niet alleen rennen, op de atletiekbaan in Sleeuwijk

Sheikkariem heeft alle reden om enthousiast te zijn. Hoe lang is immers niet gesproken en gediscussieerd, hoeveel plannen en ideeën zijn er geweest om Altena Roadrunners aan een locatie te helpen? Vele jaren al, binnen de toen nog zelfstandige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. In november 2019 kwam het project in een stroomversnelling, toen de raad van Altena het college vroeg de mogelijkheden in Sleeuwijk in kaart te brengen. Vorig jaar maart kwam de politiek met een stevige twee miljoen euro over de brug om het plan uit te voeren. Inmiddels is een belangrijk deel van het complex gerealiseerd.