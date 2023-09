MENING | Het loopt de spuigaten uit met de verkeerd geplaatste fietsen in Waalwijk

Ik ben het helemaal eens met de partij Lijst IJpelaar als het gaat om de slordig en fout geparkeerde fietsen in het Waalwijkse centrum. Ik heb de gemeente al eerder gebeld over de fietsen voor de Els bij Action omdat mijn man, die heel slechtziend is, daarover viel met zijn ‘blindestok’ en daar is iets aan gedaan.