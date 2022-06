Syrische Farah is geslaagd voor de havo in Waalwijk, maar was dat al lang voor het leven: ‘Hier is de hemel voor mij’

Farah Naddaf, leerlinge van het Willem van Oranje College in Waalwijk, is geslaagd voor de havo. Als bootvluchtelinge kwam de Syrische zeven jaar geleden in Nederland aan. ,,Die verschrikkelijke overtocht heeft me ook wat gebracht.”

Spring-in-’t-veld. Voor deze jonge vrouw, getooid met een ravenzwarte krullerige haardos, lijkt het woord uitgevonden. Ze is buitengewoon spontaan, beweeglijk, haar ogen stralen als de zon. Haar stem is vrolijk, alsof het leven alleen maar mooie verrassingen voor haar in petto heeft. Deze donderdagmiddag is dat zeker zo: Farah Naddaf, leerlinge van het Willem van Oranje College, is geslaagd voor de havo. Maar in haar nog zo jonge leven heeft ze ook inktzwarte tijden gekend.

Augustus 2014. Op de Middellandse Zee dobbert al dagenlang een boot, gevuld met honderden vluchtelingen. Ook de familie Naddaf – vader, moeder, een zoon en een dochter – hebben de oversteek gewaagd van Alexandrië naar Sicilië. De boot maakt water, de dood is nabij. ,,Het zag er heel slecht uit. Uiteindelijk zijn we allemaal, moslims en christenen, gaan bidden”, zegt Farah.

,,Dat was onze laatste hoop.” Een dag later worden de vluchtelingen opgepikt door een containerschip. ,,Later hoorden we dat het geen zes uur langer had moeten duren, was onze boot vergaan. Waren we verdronken.” Haar handen trillen.

Volledig scherm Waalwijk Willem van Oranje College, de uit Syrië gevluchte Farah Nadaf is geslaagd voor haar havo-examen. © Roel van der Aa

‘Hulp van mensensmokkelaars’

In Damascus had de familie een goed leven. Tot de oorlog uitbreekt. De opa van Farah, te voet onderweg naar zijn dochter, wordt doodgeschoten; de vader van Farah wordt benaderd om te vechten. ‘Nee’ zeggen is geen optie; hij zou worden gezien als een landverrader.

De familie pakt het vliegtuig naar familie in Caïro. ,,Daar is mijn vader een kledingwinkel begonnen. Die liep goed. Totdat er onlusten uitbraken en Syriërs als zondebok werden gezien. Toen is besloten om naar Europa te gaan, via Alexandrië naar Sicilië. Met de hulp van mensensmokkelaars.”

Die overtocht was dus een verschrikking. Gered, maar gaat Farah het redden? ,,Toen we in Nederland aankwamen, in het AZC in Ter Apel, was ik ernstig verzwakt. Op zee hadden we maar te eten of te drinken gekregen. Mijn haar was uitgevallen. Toen een arts mij had onderzocht, werd mijn ouders verteld dat ze met het ergste rekening moesten houden.”

Huis met puntdak

Farah rolt er doorheen, verhuist met het gezin van het ene AZC naar het andere. Uiteindelijk komen ze in Wijk en Aalburg terecht, in een huis. Lachend: ,,Eentje met een puntdak. Toen ik zes was, had ik daar een tekening van gemaakt en gezegd: ‘Daar wil ik later in wonen.’” Niet in Syrië, maar dus in Nederland.

Groep zeven en acht op de Henri Dunantschool gedaan, daarna de eerste drie havoklassen op het ‘Willem’ in Wijk en Aalburg om de opleiding in Waalwijk af te ronden. In september gaat Farah in Utrecht een rechtenstudie volgen. ,,Ik wil advocaat worden. En strijden voor rechtvaardigheid. Dat elk mens het recht heeft om zichzelf te zijn. Ik zal vechten voor de vrijheid. En ik wil er alles aan doen om er een goede wereld van te maken.”

Die vreselijke overtocht heeft haar ook wat gebracht. ,,Als klein meisje was ik nogal bang. In Nederland heb ik dat helemaal achter me gelaten. Zonder die overlevingstocht was ik nooit zo sterk geworden. Ik ben een knokker: in Nederland wil ik slagen. Dat gaat me lukken.”

‘Nederlands was niet moeilijk om te leren’

Aan de taal ligt het niet: ze spreek perfect Nederlands. ,,Nee, het was helemaal niet moeilijk om dat te leren.” De Nederlandse cultuur heeft ze ook omarmd. ,,Jullie zijn direct, recht voor zijn raap. Ik houd er wel van. Je weet wat je aan elkaar hebt. Ik eet Nederlands. Spruitjes? Lekker! Ik ben een Nederlandse geworden, maar neem wel de mooie dingen van de Syrische cultuur mee. Zoals mensen zich welkom laten voelen.”

Weer die sprankel in haar ogen, de glimlach, de warmte. Tot slot: ,,Ik ben zó blij met mijn leven. Dankzij Nederland. Hier is de hemel voor mij.”